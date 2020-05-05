توتيو: متحدون لمواجهة شرور كورونا والجوع والفساد

دعا عضو قيادة ​جبهة العمل الإسلامي​ في ​لبنان​ ​الشيخ شريف توتيو​، "​الدولة اللبنانية​ واللبنانيين جميعاً متحدين ومتعاونين ومتفقين إلى محاربة و مواجهة الأزمة المتفاقمة ذات ثلاثية شِعَبِ الشرّ الداخلي والمتجسّدة ب​فيروس كورونا​ من خلال ضرورة المحافظة على الأمن الصحي للمواطن و ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على سلامة وأمن ​البيئة​ وقوة المناعة والوقاية من أسباب ​الأمراض​ والأوبئة المستعصية والخطيرة .

وأشار إلى أن الشر الداخلي أيضا يتمثل بـ"خطر الجوع المهدد لغالبية ​الشعب اللبناني​ وخاصة للطبقتين المتوسطة والفقيرة ،ويكون بالحفاظ على الأمن الغذائي وعَصَبهِ الأمن الاقتصادي وقيمة ​الليرة​، بالإضافة إلى شر ​الفساد​، والذي يجب قلعه من جذوره حفاظاً على الأمن الاجتماعي ومحاكمة المفسدين بحساب عسير فعلاً وعملاً لا قولاً فحسب كما جرت العادة، وذلك من أجل استقامة وضع الدولة وتصويب مسارها لتكون دولة القانون العادلة والمؤسسات ودولة المساواة الرافضة لكل التوظيفات العشوائية والمحسوبيات".