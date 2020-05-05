عبدالله: اذا لم يكن هناك إستقلال تام للقضاء لن نقبل بالحلول النصفية

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة الإدارة والعدل أنه "اذا لم يكن هناك إستقلال تام للقضاء لن نقبل بالحلول النصفية وأن يبقى بعض أعضاء مجلس ​القضاء​ معينين من ​السلطة​ السياسية كأننا لم نفعل شيئا"، لافتا الى أنه وضع إعتراضه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدراة المكلفة درس قوانين استقلالية القضاء.

وشد على أنه "اذا لم يكن هناك قضاءً مستقلاً، كل هذه القوانين تبقى حبرا على ورق أو توظف في وجهة سياسية بالإنتقائية أو الكيدية، ونحن من أجل أن نكون منسجمين مع أنفسنا وتاريخنا لن نقبل الا بقانون مستقل، واذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه نحن ككتلة لقاء ديمقراطي سنعلق عضويتنا في هذه اللجنة".

وقد تابعت ​لجنة الإدارة والعدل​، درس اقتراح القانون الرامي الى دعم ​الصناعة​ في عقود الإدراة والمؤسسات العامة و​البلديات​، كما درست مشروع قانون يتعلق بتعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية.