عسيران: لاجتراح الحلول الناجعة للازمة الصعبة التي تمر بها البلاد

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان الامل معقود لدى كافة الشعب على هذه اللقاءات التي جرت وتجري بين قيادات البلاد كما على تصور الحكومة لايصال لبنان الى شاطيء الامان
وأكد انه "لا يمكن للبنان ان يعيش من دون التلاقي والتحاور بين الاهل وكلنا أهل ، واصبحنا في ظرف غير اعتيادي يتطلب منا جميعا بذل الجهود لانقاذ البلاد وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، والشعب اللبناني شعب أصيل بذل الغالي والرخيص ليتمكن من العيش بكرامة فذهب الى الصحارى والادغال ليعمل ويعود الى لبنان لبناء المؤسسات والمصانع والمطلوب اليوم حفظ الوطن".
ولفت النائب عسيران الى انه "مطلوب اليوم تضافر جهود الحكومة والمجلس النيابي والادارة العامة والادارة العدلية لاجتراح الحلول الناجعة للازمة الصعبة التي تمر بها البلاد، لذا نحن امام تحدي يتطلب توحيد الكلمة والرأي والاجتماع لنتمكن من العبور من هذه الحالة الصعبة .
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