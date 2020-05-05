عسيران: لاجتراح الحلول الناجعة للازمة الصعبة التي تمر بها البلاد

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان الامل معقود لدى كافة الشعب على هذه اللقاءات التي جرت وتجري بين قيادات البلاد كما على تصور ​الحكومة​ لايصال ​لبنان​ الى شاطيء الامان

وأكد انه "لا يمكن للبنان ان يعيش من دون التلاقي والتحاور بين الاهل وكلنا أهل ، واصبحنا في ظرف غير اعتيادي يتطلب منا جميعا بذل الجهود لانقاذ البلاد وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، و​الشعب اللبناني​ شعب أصيل بذل الغالي والرخيص ليتمكن من العيش بكرامة فذهب الى الصحارى والادغال ليعمل ويعود الى لبنان لبناء المؤسسات و​المصانع​ والمطلوب اليوم حفظ الوطن".

ولفت النائب عسيران الى انه "مطلوب اليوم تضافر جهود الحكومة و​المجلس النيابي​ والادارة العامة والادارة ​العدلية​ لاجتراح الحلول الناجعة للازمة الصعبة التي تمر بها البلاد، لذا نحن امام تحدي يتطلب توحيد الكلمة والرأي والاجتماع لنتمكن من العبور من هذه الحالة الصعبة .