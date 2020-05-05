الدولة السورية فرضت حظر تجوال في عدد من مدن وبلدات ريف درعا الشرقي

فرضت ​الدولة السورية​ حظر تجوال في عدد من مدن وبلدات ​ريف درعا​ الشرقي تخلله استنفار أمني على خلفية مقتل ثلاثة عناصر من المخابرات الجوية التابعة للدولة السورية بين بلدتي ناحتة و​المليحة​.

وفي سياق آخر اجتمع وجهاء ​العشائر​ في المحافظة لبحث التصعيد الأخير وجريمة قتل عناصر شرطة مزيريب التابعين لمخفر البلدة ومحاولة اغتيال الشيخ أنور الرفاعي من قبل المدعو ابو طارق الصبيحي حيث انتهى الاجتماع بتعهد الوجهاء بتسليم الصبيحي وعناصره للجهات المعنية.

وقامت مجموعة من فصائل التسوية في منتصف الليلة الماضية بمهاجمة مقرات "أبو طارق" ودارت ​اشتباكات​ عنيفة مع مسلحي الاخير الذي هرب باتجاه القرى المجاورة واستمرت المواجهات حتى فجر اليوم .

ويأتي الهجوم على ابو طارق وعناصره بعد قيامهم صباح امس باختطاف تسعة عناصر من ​قوى الامن​ السوري واعدامهم بالرصاص الحي .

