ارتفاع الإصابات بكورونا في باكستان إلى 21501

أعلنت سلطات ​باكستان​ تسجيل 1315 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى21 ألفا و501 حالة.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية بأنه قد تم أيضا تسجيل 24 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد تصدر ​إقليم البنجاب​ باقي الأقاليم من حيث عدد ​الإصابات​ بواقع 8103 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 7882 حالة. وقد تعافى أكثر من 5782 شخصا في البلاد حتى الآن.