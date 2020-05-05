سلطات تايلاند تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت سلطات تايلاند تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون رصد وفيات جديدة وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من آذار، مبينة أن الحالة الجديدة لرجل تايلاندي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.
وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، أن "عدد الحالات الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة"، مشيرا الى أن 2747 مريضا تعافوا فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.
وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة ب كورونا منذ بدء تفشي المرض هناك في كانون الثاني.
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