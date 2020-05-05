سلطات تايلاند تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت سلطات ​تايلاند​ تسجيل حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ دون رصد ​وفيات​ جديدة وهو أقل عدد إصابات منذ التاسع من آذار، مبينة أن الحالة ​الجديدة​ لرجل تايلاندي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين​​​​​​​، أن "عدد الحالات الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز ​المهاجرين​ في جنوب تايلاند حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة"، مشيرا الى أن 2747 مريضا تعافوا فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.​​​​​​​

وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة ب كورونا منذ بدء تفشي المرض هناك في كانون الثاني.