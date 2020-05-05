الصحة القطرية: تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 114

أشارت ​وزارة الصحة​ القطرية الى انه "تم تسجيل 951 اصابة جديدة ب​كورونا​ وتعافي 114 مصابا خلال لـ24 ساعة الماضية".

هذا وكشف تقرير لصحيفة "بيزنيس ستاندرد" Business Standard الهندية أن قطر باتت هي أكثر دولة تضم إصابات بفيروس كورونا مقارنة بعدد سكانها، متجاوزة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

وفي التفاصيل يقول التقرير إن العدد العالمي لعدوى الفيروس التاجي تخطى ثلاثة ملايين، وقد توفي بالفعل أكثر من 200.000 شخص بالمرض. ويبلغ عدد الحالات الإيجابية في الوقت الحاضر 2,940,257، في حين تعافى 841,966 مريضا بشكل كامل.