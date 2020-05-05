اخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​، تسجيل 98 إصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ في السلطنة إلى 2735 حالة، مشيرة الى أن الإصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و56 لغير عمانيين.

ولفتت إلى أن 858 مصابا تماثلوا للشفاء، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، داعية الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا