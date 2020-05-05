سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​، تسجيل 98 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ في السلطنة إلى 2735 حالة، مشيرة الى أن الإصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و56 لغير عمانيين.

ولفتت إلى أن 858 مصابا تماثلوا للشفاء، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، داعية الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.