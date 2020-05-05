أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2735 حالة، مشيرة الى أن الإصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و56 لغير عمانيين.
ولفتت إلى أن 858 مصابا تماثلوا للشفاء، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، داعية الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.