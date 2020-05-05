روحاني: نواجه مشكلات كبيرة في تأمين الأدوية والغذاء بسبب العقوبات الأميركية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ان بلاده باتت تواجه مشكلات كبيرة في تأمين المعدات الطبية والمواد الغذائية، بسبب تشديد العقوبات الأميركية على إيران"، معرباً عن أسفه لتشديد "العقوبات الأميركية الجائرة على طهران وتداعياتها الاقتصادية القاسية، في ظل الظروف الصعبة لمكافحة كورونا"، موضحاً أن "الولايات المتحدة كانت البادئة دوما في إثارة التوتر الإقليمي في الخليج، وتعمل على إثارة التوتر منذ الأسابيع الماضية في العراق ومنطقة الخليج".
بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني، إن "العقوبات الأميركية على إيران في الظروف الحالية الصعبة ليست في الاتجاه الصحيح".
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