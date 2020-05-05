روحاني: نواجه مشكلات كبيرة في تأمين الأدوية والغذاء بسبب العقوبات الأميركية

أعلن الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، خلال ​اتصال​ هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، ان بلاده باتت تواجه مشكلات كبيرة في تأمين المعدات الطبية والمواد الغذائية، بسبب تشديد ​العقوبات الأميركية​ على إيران"، معرباً عن أسفه لتشديد "العقوبات الأميركية الجائرة على ​طهران​ وتداعياتها الاقتصادية القاسية، في ظل الظروف الصعبة لمكافحة ​كورونا​"، موضحاً أن "​الولايات المتحدة​ كانت البادئة دوما في إثارة التوتر الإقليمي في ​الخليج​، وتعمل على إثارة التوتر منذ الأسابيع الماضية في ​العراق​ ومنطقة الخليج".

بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني، إن "العقوبات الأميركية على إيران في الظروف الحالية الصعبة ليست في الاتجاه الصحيح".