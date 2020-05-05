كورونا تحت السيطرة في النمسا رغم تخفيف إجراءات العزل

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أعلن وزير الصحة النمساوي الثلاثاء أن وباء كوفيد-19 في البلاد تحت السيطرة بعد ثلاثة أسابيع على بدء تخفيف اجراءات العزل المشددة.

وقال رودولف أنشوبر إن "الوضع ثابت، ومستقر جداً" مشيراً ألى أن الزيادة اليومية للحالات الجديدة تراجعت الى نسبة 0,2% بعدما كانت بلغت 50% في منتصف مارس.

وقد أعادت المتاجر الصغيرة ومحلات مستلزمات الحدائق في منتصف أبريل فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق رغم أن وضع الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام بات إلزاميا الى جانب التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفتحت المتاجر الأكبر في نهاية الأسبوع الماضي كما أن القيود التي كانت تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم رفعت أيضا. وتستأنف الدروس في المدارس هذا الشهر فيما يتوقع أن تعيد المطاعم فتح أبوابها بحلول منتصف مايو.

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وأضافت أنشوبر أن المرحلة الأولى من رفع الإغلاق نجحت "بشكل ممتاز" لكنه ذكّر المواطنين بضرورة البقاء متيقظين رغم تخفيف الاجراءات.

وبقيت النمسا التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة، بمنأى نسبيا من الأزمة الصحية معلنة فقط عن 15 ألفا و600 حالة حتى الآن و606 وفيات. وقد تماثل الى الشفاء أكثر من 13 ألفا و400 شخص.

وأظهرت فحوص أجريت بموجب دراسة من هيئة احصاء بين 21 و 24 أبريل أن نسبة حوالى 0,15 بالمئة من الشعب مصابة. وشملت الفحوص 1432 شخصا تفوق أعمارهم 16 عاما.

وأجريت دراسة مماثلة في الأسبوع الأول من أبريل من قبل مجموعة "سورا" وأظهرت إصابة حوالى 0,33 بالمئة من الأشخاص الذين شملتهم الفحوص.