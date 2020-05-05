مقاطعة بافاريا ستعيد فتح المطاعم والفنادق نهاية مايو

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أعلنت بافاريا، المقاطعة الألمانية الأكبر من حيث المساحة، الثلاثاء أنها ستعيد فتح المطاعم والفنادق نهاية أيار/مايو، ما يشكل مؤشرا قويا الى عودة إيقاع الحياة الطبيعي في البلاد.
وصرح رئيس الحكومة الإقليمية في بافاريا ماركوس سودر لصحافيين "حان الوقت لعملية إعادة فتح حذرة. النجاحات مؤكدة" في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت ألمانيا الأسبوع الماضي تخفيفاً إضافياً للحجر العام الذي كان مفروضا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، عبر فتح دور العبادة والمسارح وحدائق الحيوانات بشروط.
وقالت المستشارة أنغيلا ميركل إن مسألة فتح الحدود مع الدول الأوروبية ليست "ضمن البرنامج" حاليا، بسبب المخاطر المتواصلة لحصول طفرة في العدوى.
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