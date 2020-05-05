تحت غطاء كورونا ... يبدو أن إسرائيل تكثف هجماتها ضد إيران في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)-:

أشار تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى أنه يبدو أن إسرائيل كثفت هجماتها ضد إيران في سوريا "تحت غطاء جائحة فيروس كورونا المستجد".

ورصد التحليل أن التقارير الواردة من سورية خلال الأسابيع الماضية توضح أن سلاح الجو الإسرائيلي أصبح "يستهدف بصورة مستمرة" أهدافا عسكرية مختلفة وعلى نطاق واسع في البلاد، وأن الأهداف تتضمن مخازن أسلحة ومصانع أسلحة وبطاريات صواريخ أرض جو ومراكز مراقبة على طول الحدود الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن "كل مكونات المحور الشيعي بقيادة إيران - الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية الأجنبية وحزب الله ووحدات الجيش السوري - أصبحت على خط النار".

وجاء في التحليل، الذي كتبه عاموس هاريل، :"يبدو أن فيروس كورونا أحدث تغييرا في الاستراتيجية. ففي مارس، لم ترد أنباء عن أي هجمات تقريبا. لكن في أبريل، كانت وسائل الإعلام السورية تورد أنباء عن وقوع هجمات مرة أو مرتين كل أسبوع في شرق ووسط وجنوب سورية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل لا تعلق كثيرا على التقارير. وعلى أي حال، لا تولي وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا الأجنبية اهتماما كبيرا للأحداث في سوريا. فجائحة كورونا تهيمن على جدول أعمالهم. ومن وجهة نظر إسرائيل، قد يكون هذا في الواقع ميزة".

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وأشارت إلى "هذه الهجمات تصيب المحور الإيراني في لحظة ضعف نسبي"، بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

واعتبرت أن خليفته إسماعيل قآني "اكتشف أن مكانة سلفه أكبر منه بكثير، فهو لا يتمتع بالنجومية التي كانت يتمتع بها سلفه سليماني".

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران "لم تتعاف بعد اغتيال سليماني وما حدث قبله وبعده – العقوبات الأمريكية المكثفة، وتراجع ثقة الشعب في النظام بعدما اتضح أنه حاول التنصل من مسؤولية إسقاطه بطريق الخطأ لطائرة ركاب فوق طهران، والضربة القوية التي تسبب بها فيروس كورونا لإيران، وانخفاض أسعار النفط مع انكماش الاقتصاد العالمي".

وفيما يتعلق بحزب الله، فقد بدأت المساعدات المالية الإيرانية لحزب الله في التراجع في ظل كل هذه المشاكل. وفي الوقت نفسه، فإن لبنان منهك في أزمة اقتصادية تزداد سوءا، ما ألقى بظلاله على حزب الله.

وأشار التحليل إلى أن "إسرائيل تترقب كيفية رد العدو. هل سيبلغ (الرئيس السوري بشار) الأسد طهران بأن الوقت قد حان للتراجع؟ أم أن الإيرانيين أنفسهم سيبحثون عن مخرج مشرف ويقللون من وجودهم في سوريا بسبب الضغط العسكري المتزايد؟ أم سيكون هناك رد على إسرائيل؟".