المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يوصي بتمديد التعئبة العامة أسبوعين آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الثلاثاء بتمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين حتى 24 مايو ضمناً.

وطلب المجلس في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة "التشدد ردعيا في قمع المخالفات"، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

واستهل الرئيس عون اجتماع المجلس في قصر بعبدا باستعراض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 ابريل الماضي في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

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وشدد الرئيس على "ضرورة ايلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين"، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن "مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية".

وأكد الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع، اللواء محمود الاسمر، في بيان تلاه عقب الاجتماع، أن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين، حتى 24 مايو الجاري ، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

وأشار إلى أنه بشأن مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج، تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصرا ، لافتا إلى أن المجلس قرر رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء بهذه التوصيات .