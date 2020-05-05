200 ألف جنيه لأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

خصصت وزارة الأوقاف، اعتمادات مالية، تقدر بـ 200 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة ولأصحاب الأمراض المزمنة والمطلقات والأرامل وللأسر الأكثر احتياجًا، في محافظة الوادي الجديد، لدعم هذه الأسر بمناسبة شهر رمضان المبارك.

صرح بذلك، الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، مؤكدًا في بيان صحفي، أن أعمال الصرف للحالات المستحقة ستجري من خلال منافذ الصرف المحددة سواء بالبنوك أو من مكاتب البريد.

وأوضح "جاهين"، أن الاعتمادات موزعة على فئتين، الأولى تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه للحالات أصحاب الأمراض المزمنة والمطلقات والأرامل، وبقية الاعتمادات المالية، والتي تقدر بحوالي 50 ألف جنيه، مقدمة للعمالة غير المنتظمة والأسر الأشد احتياجًا، وأن عمليات الصرف بدأت بالفعل للتيسير على المستحقين خلال الشهر الكريم.