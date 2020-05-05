الهلال الأحمر الإيراني: تسلمنا 112 شحنة مساعدات دولية منذ تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ): صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران كريم همتي اليوم الثلاثاء بأن الجمعیة تسلمت 112 شحنة مساعدات دولیة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن "الجمعية قامت خلال الشهرين الماضيين بعملية الفحص المبدئي لـ 21 مليون شخص في البلاد للكشف عن احتمال الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في 13 محافظة ذات كثافة سكانية عالية". وأوضح أن المواطنين قدموا في فترة تفشي فيروس كورونا أكثر من 50 مليار تومان (الدولار يعادل رسميا 4200 تومان) كمساعدات غير نقدية وأكثر من 30 مليار تومان كمساعات نقدية للجمعية. ولم يذكر التقرير الجهات التي قدمت المساعدات الدولية.

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