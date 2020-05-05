محافظ بورسعيد: استلام 2589 طنًا و 765 كيلو قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين منذ بدء التوريد يوم 15 إبريل الماضي حتى اليوم إلى 2589 طنًا و765 كيلو.

وأشار المحافظ، بيان إعلامي، إلى أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء أعمال الفرز والاستلام، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13 ألفًا و858 فدانًا، بزيادة 1254 فدانًا عن العام الماضي والتي كانت تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة به 12604 أفدنة فقط.