افتتاح خط شحن جديد يمر بروسيا بين الصين وأوروبا

افتتحت أمس الاثنين حركة الشحن على مسار جديد للسكك الحديدية بين الصين وأوروبا، عبر روسيا، وتحديدا بين مدينة ييوو بمقاطعة تشجيانج بشرقي الصين والعاصمة الليتوانية فيلنيوس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويبلغ طول السكة الحديدية مسافة 10146 كيلومترا، وتمر عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروس، وبفضل المسار الجديد تم ربط الصين ببحر البلطيقفي أوروبا.
وبعد وصول البضائع إلى فيلنيوس سيتم توجيهها إلى 36 دولة أخرى في أوروبا، بما في ذلك إسبانيا والدنمارك وسويسرا وفرنسا.
وتقول وكالة "شينخوا"، إن إطلاق الخط الجديد سيفتح قناة جديدة لنقل البريد الدولي، ومن المتوقع أن يتم تنظيم رحلة واحدة
وتوسعت خدمة قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بسرعة منذ إطلاقها في عام 2014 في مدينة ييوو، المعروفة بتجارة السلع الصغيرة.
وتضم الخدمة الآن 12 مسارا تربط ييوو مع 37 دولة ومنطقة في أوراسيا.
وتظهر الإحصاءات أنه حتى يوم أمس الاثنين غادر 133 قطار شحن من مدينة ييوو متجها إلى أوروبا هذا العام، حيث نقلت القطارات 11220 حاوية، بزيادة نسبتها 44.1% على أساس سنوي.
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