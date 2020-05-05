القوات العراقية تشتبك مع داعش وتقتل ثلاثة من عناصره

اشتبكت قوة أمنية في محافظة كركوك، شمالي العراق، مع عناصر تنظيم "داعش"، ضمن حملة عسكرية تنفذها القوات العراقية، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

قالت الخلية في بيان صحفي إن "قوة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تمكنت

من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة غيده".

واضاف البيان: "كما قتل أربع مقاتلين، بينهم ثلاثة من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية، بانفجار عبوة ناسفة، وإطلاق نار مباشر في ناحية الرشاد".