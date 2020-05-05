كشفت بيانات نُشرت، اليوم الثلاثاء، أن 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه بحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا، ليسجل البلد أعلى حصيلة في أوروبا، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن 29648 وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 24 أبريل الماضي، وذُكر في شهادات الوفاةمرض "كوفيد-19".
ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 32313 وفاة.
وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضرراً في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاوز 32 ألفًا.. بريطانيا تسجل أعلى وفيات بكورونا في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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