إندونيسيا تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلادإلى 12071، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن السلطات الصحية سجلت8 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 872، بينما تعافى 2197 شخصًا.
وأضاف أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الإثنين، تسجيل 19 وفاة و395 إصابة جديدة بالفيروس.
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