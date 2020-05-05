الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرغجلن واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن "حزب الله"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفاد السفير بأنّ القرار متخذ منذفترة وقد دخل حيّز التنفيذ أخيرًا، ووضع بعض المسؤولين بمحتواه، مؤكدًا أن القرار لا يصنف حزب الله "إرهابيًا" إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية.
من جهته أكد حتى على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان، ويمثّل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أواخر شهر أبريل الماضي، حظر الحكومة جماعة "حزب الله" اللبنانية على أراضيها ووصفتها كـ"منظمة إرهابية".
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