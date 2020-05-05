هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المركز الوطني للزلازل. وجاء في بيان المركز الوطني للزلازل: "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. Advertisements يذكر أن سلسلة هزات متتالية وصف بعضها بالخفيفة إلى المتوسطة ضربت الساحل السوري آواخر شهر أبريل الماضي. وسجلت في الأول من مايو الجاري هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر ضربت الحدود العراقية السورية التركية.

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