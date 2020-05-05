كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة اللبنانية: لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين في الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت السلطات في لبنان، أنها تعتزم تمديد فترة حظره للحد من انتشار الفيروس التاجي لمدة أسبوعين حتى 24 مايو، مع تحذير رئيس الوزراء يوم الثلاثاء من أن الفشل في الامتثال للتخفيف التدريجي للقيود قد يؤدي إلى موجة ثانية من الإصابات، وفقا لما اوردته "رويترز".

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وسجلت السلطات الصحية اللبنانية 740 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد و25 حالة وفاة، حيث بدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود تدريجيًا هذا الأسبوع، مما سمح بفتح المطاعم ولكن بنسبة 30٪ فقط من طاقتها.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة اللبنانية، حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 25، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 197.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أنه "ضمن خطة الوزارة إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، وأن تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن كانوا في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".