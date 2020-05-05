كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تتعهد بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت دولة الإمارات، بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد فيروس كروونا، بما في ذلك الأبحاث الخاصة لإيجاد لقاح فعال.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمانحين لمواجهة فيروس "كوفيد -19".

وصرحت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بذلك خلال فعاليات المؤتمر، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية الملتزمة بتعزيز التعاون العالمي لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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وأشارت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في الكلمة الافتتاحية، إلى أن "دولة الإمارات تشارك بفاعلية ومسؤولية في مكافحة فيروس (كوفيد- 19)، وستواصل العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود العالمية للحد من هذا التهديد".

وقالت حديثها عن تعاون دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر مع المنظمات الدولية: "قدمنا أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم، وأسهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة، وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وتم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي".

وقد نظم المؤتمر أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية والمجلس العالمي لرصد التأهب، و"التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"؛ والتحالف من أجل اللقاحات والتحصين "جافي"، ومؤسسة ويلكوم ترست، بهدف جمع أكثر من 7.5 مليار يورو لزيادة الاختبارات، وتوسيع نطاق العلاج، والاستثمار في تطوير اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.