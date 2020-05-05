كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يمدد إغلاق البلاد ويخشى موجة ثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم لبنان تمديد فترة حظره للحد من انتشار الفيروس التاجي لمدة أسبوعين حتى 24 مايو، مع تحذير رئيس الوزراء يوم الثلاثاء من أن الفشل في الامتثال للتخفيف التدريجي للقيود قد يؤدي إلى موجة ثانية من الإصابات، وفقا لما اوردته "رويترز".

سجل لبنان 740 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد و25 حالة وفاة. بدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود تدريجيًا هذا الأسبوع، مما سمح بفتح المطاعم ولكن بنسبة 30٪ فقط من طاقتها.

وفي إشارة واضحة إلى انخفاض معدلات الإصابة، قال رئيس الوزراء حسن دياب إن التقييم العام "ممتاز".

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لكنه قال أيضا في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى يوم الثلاثاء إن "المواطنين لم يلتزموا بالقيود والإجراءات التي يتم تخفيضها تدريجيا".

وقال في بيان صدر بعد الاجتماع إن ذلك "قد ينعكس سلبا على انتشار الفيروس وهناك خوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الأولى".

ومن المتوقع أن تمدد الحكومة رسميًا إغلاقها في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء. وسيظل يُسمح للأنشطة الاقتصادية بالاستئناف تدريجيًا ضمن إطار زمني محدد مسبقًا. كما سيُطلب من قوات الأمن والجيش التصرف بشكل صارم لمنع الانتهاكات.

