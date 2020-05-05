كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا لأكثر من 32 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي أكثر من 32000 شخص في المملكة المتحدة مع الاشتباه بالاصابة ب COVID-19، وهو أعلى عدد رسمي تم الإبلاغ عنه حتى الآن في أوروبا، وفقًا لبيانات نشرت يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه وقعت 29648 حالة وفاة حتى 24 أبريل في إنجلترا وويلز مع ذكر COVID-19 في شهادات الوفاة.

يبلغ العدد الرسمي الآن 32313، بما في ذلك الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وهذا أكثر من إيطاليا، التي كانت في السابق الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلة القتلى لا تشمل الحالات المشتبه فيها.

يكره الوزراء مقارنات عدد الوفيات الرئيسي، قائلين إن الوفيات الزائدة - عدد الوفيات من جميع الأسباب التي تتجاوز المتوسط خلال العام - سيكون مقياس أكثر فائدة.

