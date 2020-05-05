أكثر من نصف عدد الإصابات الجديدة بكورونا بجهة الرباط سلا القنيطرة- التوزيع الجغرافي

سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أزيد من 50 في المائة، من مجموع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالبلاد، خلال 18 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة، في آخر تحديث لها صباح اليوم الثلاثاء، أن جهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت خلال الساعات الأخيرة 52 حالة إصابة جديدة بكورونا، من أصل 100 حالة جديدة مسجلة في كل البلاد، ليرتفع مجموع الحاملين للفيروس في الجهة إلى 427 حالة.

وحسب ذات المصدر، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات، اليوم، 26 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مجموع الإصابات بالجهة إلى 1326 حالة.

وسجلت جهة مراكش آسفي 14 حالة جديدة، رفعت حصيلة الإصابات بالجهة إلى 1090 حالة، وسجلت جهة طنجة عشر حالات، جديدة، كما سجلت جهة فاس مكناس حالتين جديدتين، وبجهتي درعة تافيلالت وسوس ماسة، حالة جديدة لكل منهما.

ولم تسجل خمس جهات في المملكة، اليوم، أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لا زالت جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، خاليتين من الفيروس، بعد شفاء كل مصابيهما.