“اليونسيف” بالمغرب تطلق “نداء الطفولة” تزامنا مع رمضان والحجر الصحي- فيديو

أطلقت منظمة “يونسيف” في المغرب، أخيرا، نداء للطفولة بمشاركة أسماء فنية، وثقافية، ورياضية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، َوتزامنه مع فترة الحجر الصحي.

وشارك في حملة #نداء_الطفولة، مشاهير، منهم الممثلان رشيد الوالي، وسامية أقريو، والطفلة مريم أمجون، ولاعب كرة القدم سابقا عزيز بودربالة، ومجموعة الراب أش كاين، والإعلامي جامع كولحسن.

ويدعو النداء الآباء إلى الانتباه إلى طريقة تعاملهم مع أطفالهم، تزامنا مع حلول شهر رمضان، ومصادفته الحجر الصحي، منتبهين إلى الحرص على نفسيتهم، وإشراكهم في أنشطة من شأنها تخفيف حدة الظروف عليهم.

ووجه الفنانون، والإعلاميون المشاركون رسالة للأباء حول الموضوع، فيما كانت رسالة أمجون للأطفال، حاملة نصائح لهم، منها الحرص على النظافة في زمن الجائحة، وتنظيم أوقاتهم لتحقيق الاستفادة، والحرص على التواصل عن بعد مع عائلاتهم، وأحبابهم.