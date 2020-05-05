الوضعية الوبائية في مدينة الدار البيضاء.. أكثر الإصابات سُجلت بالبرنوصي- التفاصيل

بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مدينة الدار البيضاء، 1069 حالة، وذلك إلى غاية الساعة الرابعة من مساء الإثنين، بحسب آخر تحديث للمندوبية الجهوية في جهة الدار البيضاء-سطات، الذي نشرته مساء أمس.

وكشفت وزارة الصحة، تفاصيل جديدة عن توزيع الحالات في هذه المدينة، إذ نشرت رسميا الأرقام التي سُجلت في بعض المقاطعات في مدينة الدار البيضاء.

المندوبية نفسها لم تنشر أي تفاصيل جديدة عن الوضعية الوبائية، في جهة الدار البيضاء منذ 19 أبريل الماضي.

ولوحظ استقرار في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض المقاطعات في مدينة الدار البيضاء، مثل مقاطعات عين الشق وأنفا، وذلك منذ 19 أبريل الماضي إلى غاية 4 ماي الجاري؛ حيث سجلت 87 إصابة بفيروس كورونا في منطقة عين الشق، و199 في منطقة أنفا.

ومن بين المقاطعات التي سجلت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، أي منذ 19 أبريل الماضي إلى غاية 4 ماي، مقاطعات البرنوصي، سجلت في هذه المقاطعات خلال هذه الفترة 222 حالة جديدة، لينتقل العدد الإجمالي من 77 (19 أبريل) إلى 299 (4 ماي)، وتصبح في صدارة المقاطعات الموبوءة في المدينة.

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كما سجلت منطقة عين السبع الحي المحمدي، خلال هذه الفترة، 125 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي بها من 102 أبريل الماضي إلى 227 حالة، في الرابع من شهر ماي الحالي.

وبالنسبة لمقاطعات مولاي رشيد سجلت خلال هذه الفترة، تم تسجيل 56 حالة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي من 44 إلى 100 حالة، وفي مقاطعات بن مسيك ارتفع العدد من 30 إلى 57 حالة، دائما في نفس الفترة الزمنية المذكورة.

دون أن ننسى مقاطعات الفداء، التي ارتفع إجمالي الحالات فيها، من 40 إلى 52 حالة.

ويشار إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب، حيث بلغ عدد الحالات 1309 إصابة بالفيروس.