طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تظل الأجواء نسبيا حارة إلى حارة فوق السهول الداخلية، وسوس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مع تكون كتل من الضباب على السواحل والسهول الأطلسية، والواجهة المتوسطية، فيما سيبقى الطقس عموما مستقرا مع مرور سحب عليا فوق المملكة. ويرتقب أيضا هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الغربي إلى أحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا شرقية بالسهول الوسطى، ومن القطاع الجنوبي إلى غربية أحيانا بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي إلى شرقية بالجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و27 درجة جنوب المنطقة الشرقية وسهول تادلة وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 23 و28 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية، وما بين 28 و36 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسوس والجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية ، وما بين 36 و42 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان والعيون، وهائجا بباقي المناطق.