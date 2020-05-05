حيفا: مصرع سمية مايا- قعدان في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر محلية في مدينة حيفا أن سمية حسن مايا- قعدان (48 عاما) هي ضحية حادث الدهس المروّع الذي وقع مساء أمس، الإثنين، في شارع "سيمحا جولان" بالمدينة.
وضحية الحادث من سكان مدينة باقة الغربية سابقا ومتزوجة في حيفا.
ووفقا للشرطة فإن "حادث طرق قاتل وقع في شارع سمحا جولان في مدينة حيفا، تعرضت خلاله امرأة تبلغ من العمر 48 عاما من سكان المدينة للدهس، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة، إذ هرعت إلى المكان طواقم الإسعاف التي حاولت تقديم الإسعافات الأولية لها إلا أن شتى المحاولات الحثيثة لإنقاذ حياتها باءت بالفشل، ولم يجد الأطباء أمامهم سوى إعلان وفاتها".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، واقتادت سائق السيارة (26 عاما) للتحقيق.
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