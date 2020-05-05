الصحة الإسرائيلية: 237 وفاة بكورونا و8 إصابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوفاة شخصين من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء أمس، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 237. وحسب الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع منذ أمس بـ8 إصابات، وأن عدد المرضى حاليا هو 5,808، بعد أن تماثل إلى الشفاء أكثر من عشرة آلاف مريض.

وقالت وزارة الصحة إن 55 من المتوفين هم من سكان القدس، و33 من مدينة بني براك و18 من مدينة بات يام.

وحسب تقرير الوزارة، فإن المتوفية الأصغر سنا تبلغ 30 عاما وهي من القدس، وعانت من مرض عضال. وأضافت المعطيات أن اثنين من المتوفين تبلغ أعمارهما أقل من 39 عاما، وثلاثة في سن 40 – 49 عاما، وسبعة في سن 50 – 59 عاما، و23 متوفيا في سن 60 – 69 عاما، و55 متوفيا في سن 70 – 79 عاما، و74 متوفيا في سن 80 – 89 عاما، و72 متوفيا في سن 90 – 99 عاما، وتوفيت امرأة تبلغ 100 عام.

من جهة أخرى، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم، على تمديد استخدام وسائل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، من خلال رصد الهواتف المحمولة لمرضى كورونا والأشخاص الذين تواجدوا بالقرب منهم، لمدة ثلاثة أسابيع، وليس ستة أسابيع كما طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقالت معطيات استعرضت أمام لجنة الخارجية والأمن أن 7% من الأشخاص الذين تلقوا رسائل نصية في هواتفهم المحمولة، وعددهم الإجمالي 5,516 شخصا، تم تشخيص إصابتهم بالفيروس. وقالت الوزارة إن قسما من الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس كانوا سيدخلون إلى حجر صحي في أعقاب تحقيق وبائي، ولا يعني ذلك أنهم دخلوا إلى الحجر بعد تعقب الشاباك لهواتفهم.