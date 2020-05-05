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تمديد إغلاق مسقط حتى نهاية مايو

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• إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة

قررت اللجنة العليا للتعامل مع فايروس في سلطنة عمان بتمديد إغلاق كل من محافظة مسقط حتى الساعة العاشرة الموافق 29 مايو 2020م.

كما قررت إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة ، على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو ، هو أخر يوم في العام الدراسي ، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب بنتائج الطلبة.

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