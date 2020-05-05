شكرا لقرائتكم خبر عن 125 إصابة جديدة بكورونا في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 15327 إصابة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 559 وفاة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي قد أعلن أمس عن تمديد حالة الطوارئ - التي كانت من المقرر لها أن تنتهي غدًا - إلى الـ31 من الشهر الجاري.