شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية تقتل 16 مسلحًا من طالبان شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قتل الجيش الأفغاني 16 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية على إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209، وفقا لوكالة (خاما برس) الأفغانية - اليوم بأن قياديًا بارزًا بحركة طالبان يدعى الملا يعقوب إلياس منصور كان يقيم لقاء في منقطة كوشيندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية صباح اليوم بناء على معلومات سرية، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من بينهم القيادي.

وأشار البيان إلى أن المزيد من التفاصيل حول الغارة سيتم الكشف عنها لاحقا.