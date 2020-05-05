اخبار العالم

غارة جوية تقتل 16 مسلحًا من طالبان شمال أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غارة جوية تقتل 16 مسلحًا من طالبان شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قتل الجيش الأفغاني 16 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية على إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209، وفقا لوكالة (خاما برس) الأفغانية - اليوم بأن قياديًا بارزًا بحركة طالبان يدعى الملا يعقوب إلياس منصور كان يقيم لقاء في منقطة كوشيندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية صباح اليوم بناء على معلومات سرية، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من بينهم القيادي.

وأشار البيان إلى أن المزيد من التفاصيل حول الغارة سيتم الكشف عنها لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية تقتل 16 مسلحًا من طالبان شمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا