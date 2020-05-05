شكرا لقرائتكم خبر عن 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2735 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 42 حالة لعمانيين، و56 لغير عمانيين. وأشار البيان إلى أن 858 مصابا تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 12‪ حالة وفاة.

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