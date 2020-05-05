ألمانيا تأمر باعتقال المتهم بقرصنة بريد هيلاري كلينتون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الادعاء الاتحادي الألماني أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل إلى أنظمة كمبيوتر البرلمان (البوندستاج) في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي.



وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية الثلاثاء: إن المشتبه به يدعى ديمتري بادين، وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وأكدت الصحيفة، دون أن تورد مصدرا، أن المحققين "على ثقة" بأن بادين (29 عاما) متورط كذلك في عملية تسلل في أبريل/ نيسان 2015 على البرلمان الألماني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الادعاء الألماني حول هذه المعلومات.