القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الادعاء الاتحادي الألماني أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل إلى أنظمة كمبيوتر البرلمان (البوندستاج) في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي.
وقالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية الثلاثاء: إن المشتبه به يدعى ديمتري بادين، وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
وأكدت الصحيفة، دون أن تورد مصدرا، أن المحققين "على ثقة" بأن بادين (29 عاما) متورط كذلك في عملية تسلل في أبريل/ نيسان 2015 على البرلمان الألماني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الادعاء الألماني حول هذه المعلومات.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تأمر باعتقال المتهم بقرصنة بريد هيلاري كلينتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.