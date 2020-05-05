الرئيس الإندونيسي يدرس ضم إجازة عيد الفطر مع عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

يدرس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعديل موعد الإجازة الجماعية الخاصة بمناسبة عيد الفطر في البلاد لتصبح في يوليو، بعد أن قرر سابقا تأخيرها إلى ديسمبر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن دوني موناردو، رئيس قوة المهام الممعنية بأزمة كورونا في إندونيسيا، قال إن رئيس هيئة طاقم العاملين في الرئاسة مولدوكو عرض الاقتراح على الرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين خلال اجتماع عقد الخميس الماضي.

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ونقل موقع كومباس دوت كوم عن دوني القول: "يريد الرئيس منا أن نفكر في أيهما أفضل، تعديل موعد (الإجازة الجماعية) إلى أواخر تموز/يوليو لتصبح مع عيد الأضحى أو دفعها إلى نهاية العام ... لا تزال هناك خيارات (لتغيير المواعيد)".

وأعلنت الحكومة في 10 نيسان/أبريل أنها سوف تؤخر إجازوة عيد الفطر الجماعية التي تستمر أربعة أيام إلى الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر، مع عطلات نهاية العام الأخرى، وذلك بدلا من التاريخ الطبيعي بعد شهر رمضان في الفترة من 26 إلى 29 مايو، وذلك لإثناء الناس عن السفر الجماعي السنوي للاحتفال، وسط مخاوف من انتقال الفيروس على نطاق أوسع.

وقررت إدارة جوكو في وقت لاحق حظر السفر الجماعي تماما ووضع تدابير صارمة ورقابة لمنع الناس من المغادرة إلى بلداتهم.

وحتى أمس الاثنين، سجلت إندونيسيا أكثر من 11192 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و845 حالة وفاة.