الصحة المكسيكية: تسجيل 1434 إصابة جديدة بكورونا و117 وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المكسيك​، عن تسجيل 1434 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، و117 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها إلى 24905 والوفيات إلى 2271.

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