الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لشهر ثالث لمكافحة تفشي كورونا

قرر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، تمديد ​حالة الطوارئ​ لشهر ثالث لمواجهة خطر تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفرضت ​السلطة الفلسطينية​ حالة الطوارئ لمدة شهر في الخامس من آذار الماضي، إثر أول تسجيل ​حالات​ إصابة بكورونا في مدينة ​بيت لحم​ في ​الضفة الغربية​، ثم تمديد الطوارئ لشهر ثان مطلع نيسان.

في هذه الأثناء، أعلنت وزيرة ​الصحة​ الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 532 حالة. كما أعلنت عن 37 حالة تعافي جديدة لمصابين بكورونا في كل من الضفة الغربية وشرق ​القدس​، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 143 حالة، فيما كان تم تسجيل 4 حالات وفاة.