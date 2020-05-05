وزير الصحة الكويتي: لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى

شدد وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح، على أنه "أصبح من المهم جداً الآن عدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى"، مؤكدا أهمية "تغطية الأنف والفم جيداً بالكمام، أو بقطعة قماش وغسلها بعد ذلك".

ودعا الصباح في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "التزام التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين باستمرار أو غسلها لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون".