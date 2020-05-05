القضاء الإيراني يمنح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من كورونا

أعلن المتحدث باسم ​السلطة​ القضائية ال​إيران​ية غلام حسين إسماعيلي عن منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من تفشي ​فيروس كورونا​، وذلك بعد دراسة ملفاتهم، موضحا أنه تم في إطار العمل بالعقوبات البديلة عن ​السجن​، تبديل 106 آلاف حكم قضائي بالسجن إلى أحكام بديلة.

وكانت أحدث البيانات المتوافرة تشير إلى أن إيران مددت الإفراج المؤقت عن 85 ألف سجين.