القضاء الإيراني يمنح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من كورونا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي عن منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد دراسة ملفاتهم، موضحا أنه تم في إطار العمل بالعقوبات البديلة عن السجن، تبديل 106 آلاف حكم قضائي بالسجن إلى أحكام بديلة.
وكانت أحدث البيانات المتوافرة تشير إلى أن إيران مددت الإفراج المؤقت عن 85 ألف سجين.
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