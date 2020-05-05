الرئيس عون: لإيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة

لفت الرئيس ميشال عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى انه "أمامنا عدة مشاريع واقتراحات قوانين في موضوع مكافحة الفساد ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للأصول".
ورأى انه "ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على انواعها"، مشددا على أن "ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعّل المراقبة".
من جهة أخرى، أشار الرئيس إلى انه "في ذكرى شهداء لبنان والصحافة المصادف غدا، نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين".
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