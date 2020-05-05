العثور على بنغالي مشنوقا داخل منزله في حارة صخر

عثر منذ بعض الوقت، على البنغالي راسيل ميا في العقد الرابع من العمر، مشنوقا بواسطة حبل للغسيل داخل منور مصعد كهربائي في حارة صخر جونية. وحضرت على الفور القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.
وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى الحاج في عشقوت.
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