بلديّة جبيل-بيبلوس بدأت اليوم حملة لتنظيف قاع بحر ميناء جبيل

بدأت بلدية جبيل-بيبلوس اليوم حملة لتنظيف قاع بحر ​ميناء جبيل​، من ​النفايات​ والبلاستيك والزجاج والتنك والإطارات وغيرها من النّفايات الصّلبة والمواد الملوّثة، وذلك بمشاركة غواصين محترفين. وتأتي هذه الحملة التي تستمرّ طيلة شهر أيّار الجاري، في إطار التزام البلديّة بتعزيز الوعي البيئي من خلال الاستراتيجيّة التي تتّبعها، ومنها إدارة النّفايات وإعادة التّدوير والمبادرات البيئيّة بما في ذلك الحملة المشجّعة لعدم استعمال البلاستيك، وحملات التّشجير واستبدال المصابيح الكهربائيّة بأخرى صديقة للبيئة، وغيرها من النّشاطات والمبادرات البيئيّة إضافة الى تنظيف الشاطئ سنويّاً بالتّعاون مع جمعيّات عدّة وبمشاركة الأهالي.

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