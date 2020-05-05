لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بعد الذي سمعناه من مناقشات ومداخلات وتعليقات، للعديد من الكتل النيابية والقيادات والأحزاب، يبدو أن خطة الحكومة الأقتصادية، التي تحاكي الخارج إكثر من الداخل، وبخاصة صندوق النقد الدولي، ستكون يتيمة الأب والأم. فهل يحق للأكثرية النيابية الراعية للحكومة، أن تتبرأ بهذه السرعة منها؟".
وكان رئيس الوزراء حسان دياب، قد أعلن الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، واصفا إياها بـ"التاريخية والمتكاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: يبدو ان الخطة الاقتصادية ستكون يتيمة الأب والأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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