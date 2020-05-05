طقس يوم غد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بالحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمّر حتى بعد ظهر يوم الأربعاء، مشيرة الى أن معدل ​درجات الحرارة​ المعتادة لشهر أيارعلى الساحل يترواح بين 18 و27 درجة، حاليًا درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الجبلية والداخلية. تبدأ ​الأمطار​ بالتساقط بغزارة أحيانًا في المناطق الجنوبية والداخلية بدءًا من الصباح، يتحوّل ​الطقس​ تدريجيًا بدءًا من الظهر ليصبح ممطرًا على كامل الأراضي اللبنانية وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

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الأربعاء: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار محلية متقطعة في فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فتقارب الـ55 كم/س خاصة شمال البلاد، يبدأ الطقس بالتحسّن بدءًا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً يتحو ل ليلاً الى غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع تكوّن ضباب محلي على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الساحل، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية، كما نشهد ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فتلامس معدلاتها الموسمية.