الخازن حيا شهداء الصحافة: دفعوا غاليا ثمن حرياتهم الوطنية

حيا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، "شهداء الصحافة، والكلمة الحرة في يوم إستذكارهم في 6 أيار". وأكد في تصريح له أن "6 أيار هو يوم شهداء الصحافة اللبنانية والكلمة الحرة في مطلع قوافلهم في ساحة الشهداء عام 1916، الذين علقت مشانقهم على أيدي جمال باشا الملقب بالسفاح".
ولفت إلى انه "نستذكر منهم إبراهيم الخليل وفيليب وفريد الخازن وحسن طبارة والخوري يوسف الحايك والأميرالاي حافظ شهاب وعبد الوهاب الإنكليزي. كما لا يفوتنا إستذكار إستشهاد نسيب المتني في أحداث 1958 وكامل مروة فيما بعد. من رعيل الشهداء، نقيب الصحافة رياض طه وسليم اللوزي وجبران تويني وسمير قصير".
وشدد على أن "هؤلاء جميعا دفعوا غاليا ثمن حرياتهم الوطنية والمواقف الملتزمة بها، فحق لهم أن يكون هذا اليوم هو تكريم لذكراهم في كل عام".
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