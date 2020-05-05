دياب: الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار لكن بكل أسف هناك دائماً من يحاول العرقلة

لفت رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى انه "اليوم ومع قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين على ​الأجهزة الأمنية​ أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء "​الكورونا​" فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى".

وأشار إلى ان "فخامة الرئيس بادر إلى دعوة رؤساء ​الكتل النيابية​ للقاء غداً بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي وهدف هذه المبادرة أن يكون ​مجلس النواب​ شريكاً في هذه الخطة وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني".

وشدد على ان "الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ".