هيئة ادارة السير تمنت على المواطنين التريّث في تسديد رسوم السير السنوية

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تمنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التابعة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين التريّث في تسديد رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020، تجنباً لإستيفاء غرامات تأخير، بانتظار قانون تعليق المهل من 17 تشرين الأول 2019 لغاية 20 تموز 2020، وإسقاط كافة الغرامات المترتبة خلال العام 2020 بعد أن تم إقرار القانون في مجلس النواب على أن يتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وفقاً للأصول.
كما اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات انه سيُعمل على تنظيم الدخول والخروج الى اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
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